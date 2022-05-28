حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة ليفربول وريال مدريد، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب دي فرانس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأخر انطلاق بداية المباراة بسبب أحداث الشغب الجماهيري التي أجلت اطلاق صافرة البداية لمدة 36 دقيقة.

وسيطر ليفربول على مجريات الشوط الأول الذي شهد حتى الدقيقة 30 عدم تسديد لاعبي ريال مدريد تسديدة واحدة على مرمى أليسون بيكير، حارس ليفربول.

ولعب ريال مدريد على الهجمة المرتدة واعتمد فيها على فينسيوس وكريم بنزيما، وكان يصل لمرمى الريدز على استحياء بسبب سيطرة الثنائي كوناتي وفان دايك على الخط الخلفي.

وأنقذ تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، أكثر من فرصة حقيقية أمام مهاجمي ليفربول، وكانت أبرزها في الدقيقة 20 التي سدد فيها محمد صلاح، كرة أمام المرمى.

كما تألق كورتوا مجددا أمام محمد صلاح، في الدقيقة 26 بعدما سدد قائد منتخبنا الوطني، رأسية قوية بعد عرضية من ألكسندر أرنولد، من الجبهة اليمنى.

وسدد هيندرسون صاروخية في الدقيقة 41 كادت أن تكتب هدف ليفربول الأول إلا أنها مرت خارج المرمى.

وفي الدقيقة 44 سجل كريم بنزيما هدف ريال مدريد الأول لكن بعد مراجعة اللعبة في تقنية الفيديو، قرر حكم اللقاء إلغاء الهدف بداعي التسلل على بنزيما.