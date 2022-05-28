موردو طاقة أوكرانيون يطالبون ألمانيا بوقف إمدادات الغاز عبر «نورد ستريم 1»

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دعا موردو طاقة أوكرانيون، ألمانيا إلى وقف نقل الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، حيث تواصل موسكو قصف أوكرانيا.

ووفقًا لشركة نافتوجاز الحكومية الأوكرانية للتوريد ومشغلة الشبكة التي تديرها الدولة، إذا لم توقف برلين تماما تدفق الغاز الروسي، فيجب عليها على الأقل خفض الكمية بشكل كبير.

وقال رئيس المجموعة سيرهي ماكوهون، على التليفزيون الأوكراني، إن نورد ستريم1 أهم خط أنابيب يقوم بنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.

ويمتد عبر بحر البلطيق ويساهم في تأمين إمدادات الغاز إلى أوروبا، لكن ماكوهون صرح: «نرى أن روسيا تنتهك هذه المبادئ تماما».

وقال إنه يدعو بالتالي وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية والهيئة الاتحادية للشبكات لوقف التوريدات أو تقييدها بشكل صارم على الأقل.

وتظهر بيانات الشركة أنه تم استخدام خط الأنابيب لنقل أكثر من 59 مليون متر مكعب من الغاز من فيبورج في غرب روسيا في عام 2021.