انطلاق الدورة الـ18 للملتقى الإعلامي العربي في الكويت



بدأت في الكويت، اليوم الأحد، أعمال الملتقى الإعلامي العربي في دورته الثامنة عشرة، والذي ينعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بجلسة بعنوان "مستقبل الإعلام.. إعلام المستقبل" بمشاركة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء ونخبة من الإعلاميين والكتاب وصناع المحتوى.

وأكد السفير خطابي، أن التواصل ظاهرة قديمة قدم الانسان وخضعت لتطور حضاري مستمر، بدءا بظهور الصحافة ثم الاذاعة والتلفزيون وصولا إلى الانترنت في التسعينات، والذي شكل تحولا غير مسبوق في تاريخ الإعلام.

واعتبر أن المشهد الاعلامي الجديد يسائل الفاعلين الاعلاميين العرب على اختلاف روافدهم بشأن كيفية التعاطي مع الحمولات الاعلامية بما يتطلب من انفتاح وتفاعل وقدرة على التأسيس لخطاب جماعي إعلامي هادف وذو مصداقية، مشيرا إلى الاستراتيجيات وخطط العمل المعتمدة في نطاق مجلس وزراء الإعلام العرب بما في ذلك التعامل مع كبريات الشركات الرقمية سواء على مستوى المحتوى أو المستوى المالي والذي سيكون على أجندة الدورة المقبلة لهذا المجلس بالرباط خلال الشهر المقبل.

كما استعرض السفير خطابي الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والخدماتية بما في ذلك الإعلام والتواصل، لافتا إلى أن هناك هواجس ترتبط بالمحافظة على القيم والاخلاقيات والإبداع البشري، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشاركية بانخراط فاعل للعاملين في الحقل الإعلامي سواء في الإعلام العمومي أو الخاص، وإعطاء الاولوية للتأهيل وتحديث مناهج التكوين في المعاهد العليا والكليات المتخصصة في الإعلام بالدول العربية.