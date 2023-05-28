الرواق الأزهري للطفل والأسرة بمركز شباب في كفر الشيخ ينظم لقاء فضل العلم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نُظم لقاء الرواق الأزهري بمركز شباب الحلافي التابع لإدارة شباب سيدي غازي في كفر الشيخ، حيث جاء محور اللقاء حول "فضل العلم"، وحث الأديان السماوية على العلم والمعرفة.

وتنظم اللقاءات إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفق برتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري بمراكز شنو بشباب كفر الشيخ والحلافي بشباب سيدي غازي، بمشاركة 50 طليعًا من أعضاء مراكز الشباب، قدمها بشباب الحلافي الشيخ العربي عبدالقادر عبدالله الواعظ الديني بالأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن فعاليات الرواق الأزهري بدأت في ديسمبر 2022، وتستمر حتى أغسطس المقبل بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وأحمد سعد مدير إدارة الرواق الأزهري بكفر الشيخ، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية وفريق عمل الإدارة وفرق العمل بمراكز الشباب.