دعا المرشح الرئاسي التركي كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الأحد، الناخبين إلى "التخلي عن الكسل" والتوجة إلى صناديق الاقتراع لإدلاء بأصواتهم، وذلك في أول جولة ثانية تشهدها تركيا في الانتخابات الرئاسية.

وكتب كليتشدار أوغلو عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"أخي الذي لم يصوت بعد، اذهب إلى صندوق الاقتراع، لا تكن كسولًا".

وتابع كليتشدار أوغلو "أصبحنا على مسافة قريبة من تحديد المستقبل".

Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın... — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 28, 2023

وانطلقت في عموم تركيا صباح اليوم عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال كليتشدار أوغلو.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 صباحا ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (+3 تغ)، حيث سيصوتون في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات​​​​​​​.