أونروا: نزوح نحو مليون فلسطيني من رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن حوالي مليون فلسطيني فروا من مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة، خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وذكرت الوكالة، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، أن الفلسطينيين نزحوا في ظل عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه، ووسط القصف ونقص الغذاء والماء وانتشار أكوام النفايات والظروف المعيشية غير المناسبة.

وأكدت أن تقديم المساعدة والحماية يصبح يومًا بعد يوم شبه مستحيل في غزة، كجددة الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الآن.

In the past 3 weeks around 1 million people have fled #Rafah



This happened with nowhere safe to go & amidst bombardments, lack of food & water, piles of waste & unsuitable living conditions



Day after day, providing assistance & protection becomes nearly impossible#CeasefireNow pic.twitter.com/CyVE0angws