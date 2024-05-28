كييف: روسيا تشن نحو 80 هجوما على خطوط المواجهة اليوم ومعارك عنيفة في قطاع بوكروفسك

أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية شنت نحو 80 هجوما على خطوط المواجهة منذ بدء اليوم الاثنين، كما وقعت معارك عنيفة في قطاع بوكروفسك.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (يوكرينفورم) عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها على موقع فيسبوك إن قطاع خاركيف شهد 10 اشتباكات، استمر بعضها لفترة طويلة.

وأوضحت هيئة الأركان أن الجيش الروسي شن ضربات جوية على خاركيف باستخدام القنابل الجوية الموجهة. وأشارت إلى أن الجيش الروسي شن 25 ضربة عل الأقل باستخدام القنابل الجوية الموجهة.

وأضافت هيئة الأركان العامة "وصلت الخسائر الإجمالية للعدو منذ بدء اليوم إلى 137 قتيلا أو مصابا و 18 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية".

وذكرت أيضا أنه تم "تدمير دبابة تابعة للعدو وأربع مركبات ومعدات خاصة ومركبتي قتال مدرعتين وسيارتين وأربعة أنظمة مدفعية".

وأضافت الهيئة أنه في قطاع بوكروفسك، "صدت القوات الأوكرانية 21 هجوما للعدو الروسي، منذ بدء اليوم، الأمر ليس سهلا للمدافعين الأوكرانيين، إلا أن الوضع تحت السيطرة".