اتحاد منتجي الدواجن: 3 محاور لدعم صغار المربين تشمل التمويل والتدريب والتحول الرقمي

قال محمود العنانـي، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الاتحاد يعتمد ثلاثة محاور رئيسية لدعم صغار المربين، موضحًا: «أبرمنا اتفاقًا مع البنك الزراعي المصري لتوفير قروض ميسّرة بفائدة 5٪ للمزارع الصغيرة، وأعددنا برامج تدريب مبسطة تركّز على الوقاية من الأمراض والإدارة الفعّالة، كما نعمل على إطلاق قاعدة بيانات رقمية تُمكّننا من التنبؤ بحجم الإنتاج والطلب، فتُجنّب السوق الاختناقات والمضاربات».

وأضاف العنانـي ، خلال بيان صحفي ، أن مستقبل صناعة الدواجن في مصر «واعدٌ للغاية» بفضل سوق محلي ضخم ونمو سكاني مستمر وبنية تحتية متطورة. وقال: «إذا واصلت الدولة دعمها الفني واللوجستي والمالي—خصوصًا في تحويل المزارع المفتوحة إلى نظام التربية المغلق—فسنشهد تحولًا نوعيًا في الأعوام القليلة المقبلة، مع توسعٍ أكبر في التصدير».

وأوضح رئيس الاتحاد، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية توفّر الإشراف البيطري والمسحات الدورية للأقطان، مع إمداد السوق بالأمصال واللقاحات اللازمة، ما يساهم في رفع الإنتاجية وتقليل الخسائر. وتابع: «هذا الدعم الفني يُمكّن المربين من مواجهة الأمراض بكفاءة أعلى».

وحول تزايد استهلاك الدواجن، أشار العنانـي إلى تغير العادات الغذائية وانتشار مطاعم الوجبات السريعة ومنتجات التصنيع الغذائي (كالناجتس والهوت دوج والدجاج المقرمش) بوصفها عوامل رئيسية، وأضاف: «معدل استهلاك الفرد بلغ الآن 15 كجم سنويًّا، ونتوقع ارتفاعه إلى 16 كجم قريبًا؛ ما يمثّل ضغطًا وفرصة ذهبية في آن واحد لنمو الصناعة».

وأشار الي إن الاتحاد سيواصل العمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص «لضمان تنظيم السوق، ودعم صغار المنتجين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي مع فتح آفاقٍ أوسع للتصدير، بما يعزّز الأمن الغذائي ويُحسّن العائد الاقتصادي للقطاع».

وأكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن خامات الأعلاف والأعلاف تامة التصنيع متوافرة بشكل منتظم في السوق المحلي، مؤكدًا أنه “لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن الإمدادات أو توافر الكميات اللازمة لتغطية احتياجات المربين”.

وأوضح العنانـي أن عمليات استيراد الخامات تتم بسلاسة ومن خلال قنوات واضحة ومنظمة، لافتًا إلى أن الاتحاد يتابع بشكل مستمر حركة الأسواق المحلية والعالمية لضمان استقرار المعروض وتفادي أية اضطرابات قد تؤثر على قطاع الإنتاج الداجني.

وأضاف أن الحفاظ على انسياب الأعلاف يُعد من أولويات المرحلة لضمان استقرار الإنتاج، مشيرًا إلى أن التعاون بين الاتحاد والجهات المعنية يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة لصغار وكبار المنتجين.