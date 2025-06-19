استطلاع لصحيفة وول ستريت جورنال: 45% من الأمريكيين لا يؤيدون توجيه ضربة لإيران

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أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن 45 بالمئة من الأمريكيين لا يؤيدون توجيه بلادهم ضربة لإيران.

وبنتائج الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة الأربعاء، سُئل 1000 أمريكي عما إذا كانوا يؤيدون توجيه بلادهم ضربات جوية لإيران.

ومنذ 13 يونيو الجاري تشن إسرائيل عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة على منشآت عسكرية.

وتلوح في الأفق مخاطر توسع الصراع مع تقارير تتحدث عن إمكانية انضمام واشنطن إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس دونالد ترامب دعا فيها طهران إلى الاستسلام، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي الاستطلاع أجاب 45 بالمئة من المشاركين بأنهم يعارضون الهجوم، فيما أجاب 30 بالمئة من المشاركين بأنهم غير متأكدين، بينما أيد 25 بالمئة توجيه ضربات جوية لإيران.

وأعرب ثلثا المنتمين للحزب الديمقراطي ممن شاركوا في الاستطلاع عن معارضتهم لتوجيه ضربات جوية لإيران.

في المقابل، أيد 47 بالمئة من الجمهوريين الضربات، وعارضها 24 بالمئة، بينما لم يُبدِ 29 بالمئة رأيهم في هذا الموضوع.

وأفاد 7 من كل 10 مشاركين بالاستطلاع بأنهم على علم بالهجمات التي إسرائيل على إيران منذ الجمعة الماضي.

واعتبر 70 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع أن البرنامج النووي الإيراني يُشكل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية.