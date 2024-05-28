 دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي.. والزمالك سيفوز على الأهلي في السوبر - بوابة الشروق
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دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي.. والزمالك سيفوز على الأهلي في السوبر

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 8:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 8:55 ص

أشاد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق بمستوى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في الفترة الأخيرة.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد برج العرب في بطولة الدوري المصري.

قال دويدار في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»:" سيف الدين الجزيري أفضل من وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي".

أضاف:" الجزيري أجمد مهاجم في مصر في الوقت الحالي وأنا مدافع سابق وأعرف ما اقول بشأن الجزيري".

أتم:" أتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي فالفريق الأبيض وصل لمستوى فني جيد للغاية".


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