البيئة: اجتماع لمناقشة مشروعات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالغربية

عقد الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات اجتماعًا موسعًا مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وذلك لمناقشة أهم مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة للنهوض بالمنظومة يأتي ذلك في إطار إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج لبناء القدرات والدعم الفني بمحافظات (الغربية / كفر الشيخ / قنا / أسيوط ) بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني giz وذلك بحضور قيادات المحافظة وممثلي الشركات الاستشارية وهيئة التعاون الدولي الألماني GIZ .

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه من تدخلات في المرحلتين الأولى والثانية بالمحافظة لدعم المنظومة سواء كانت فنية أو مالية وما قام به البرنامج من جهود نحو المشاركة مع أصحاب المصلحة الآخرين في المحافظات، من مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والشباب وغيرها، بهدف تحسين منظومة إدارة المخلفات والنهوض بها. كما تم استعراض نبذة مختصرة عن المرحلة الثالثة من جانب البرنامج الوطني وما تتضمنه من الخطة التشغيلية للمحافظة حيث تم التركيز على الدعم الفنى المقدم بواسطة هذا المكون، واستراتيجيات تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة بتلك المحافظات للنهوض بالمنظومة.

ومن جانبه أشاد الدكتور طارق رحمى بجهود البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يجمع بين مكونين فني ومالي ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة والممول من عدة جهات وهى الاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وهيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولي السويسري.

كما وجه المحافظ الشكر للبرنامج وكافة شركاء النجاح على التنسيق والتعاون لتحقيق النجاحات الملموسة التي تشهدها المحافظة مستعرضا ما تم تطبيقه على ارض الواقع للنهوض بالمنظومة، حيث قام البرنامج بإنشاء المحطتين الوسيطتين لمركزي زفتي وسمنود ضمن دعم البرنامج الوطني بطاقة 300 طن يومي للمحطة لتجميع المتولد اليومي من المخلفات الصلبة تمهيدا لنقله إلى مصنعي المعالجة بالمحلة ودفرا ثم إلى المدفن الصحي بالسادات.وأضاف ان البرنامج يعمل على توسعة مدفن السادات الصحي التابع لمحافظة الغربية بمحافظة المنوفية بإنشاء خليه جديده وإعادة تأهيل أحواض التبخير والمباني الإدارية، بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

واكد د. حازم الظنان أن الدعم الفني المقدم خلال هذه المرحلة لإصحاب المصلحة من المجتمع المدني والقطاع الخاص يهدف إلى تعزيز قدراتها في جمع ورصد المخلفات بالمحافظة من خلال إنشاء نظام رقمي للمراقبة على الأداء وإنشاء دليل لجمع المخلفات وإعادة تدويرها ودعم المنظمات غير الحكومية في تطبيق الدليل وإنشاء إحصائيات لكميات المخلفات المجمعة وإعادة تدويرها إلى جانب تطبيق نظام رصد المركبات الخاصة بعمليات الجمع والنقل.

وأوضح د.حازم أن الدعم سيشمل تدريب وحدات إدارة المخلفات لرفع كفاءة العاملين بها من النواحي الفنية والمالية والتعاقدية تتمثل في كيفية إعداد التقارير والقيام بعملية الرصد والمتابعة، هذا إلى جانب تحديث المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة و تشجيع القطاع الخاص للعمل بالمنظومة من خلال الاستفادة القصوى من البنية التحتية المشيدة بالمحافظة بدعم من البرنامج سواء محطات وسيطة بمركزى زفتى وسمنود ومصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحي بالسادات ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، حيث سيتم وضع التنسيقات اللازمة من خلال البرنامج لضمان تحقيق الدعم الفني المطلوب للنهوض بالمنظومة إلى جانب تيسير قنوات الاتصال بين مؤسسات المجتمع المدني ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظة.