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قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، اليوم الثلاثاء، إن حكومته ستناقش مقترحًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، يوم الخميس المقبل.

وبحسب وكالة «أنسا» الإيطالية، أدلى رئيس الوزراء السلوفيني بتلك التصريحات، خلال زيارته إلى الجزائر.

وأكد عزم بلاده على مواصلة العمل مع بقية المجتمع الدولي؛ للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.

وفي وقت سابق، قال سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، إن بلجيكا ولوكسمبورج والبرتغال وسلوفينيا ستعترف قريبا بدولة فلسطين.

وأضاف في تصريح لوكالة «تاس» الروسية، اليوم الثلاثاء: «ننتظر اعتراف سلوفينيا خلال أيام، وفي المستقبل القريب ننتظر لوكسمبورج، وبلجيكا والبرتغال».

وأكمل: «لقد بدأ الأوروبيون يدركون أن هناك شيئا ما لا يسير على ما يرام. لماذا تفعل إسرائيل نفس ما جرى في الحرب العالمية الثانية من الهولوكوست وما إلى ذلك؟ لماذا يفعلون ذلك؟ وقد بدأوا في أوروبا طرح هذا السؤال».

وأعلن بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، اليوم الثلاثاء، الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة له اليوم: «سنعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف: «لن نعترف بأي تغييرات طرأت على الحدود الفلسطينية الإسرائيلية بعد عام 1967 إلا إذا اتفقت عليها جميع الأطراف».

واعتبر سانشيز أن الاعتراف بدولة فلسطينية «قابلة للحياة ومتكاملة العناصر ومتواصلة الجغرافيا» هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد استمرار بلاده في تقديم الدعم لفلسطين، مشيرًا إلى أن «قرار الاعتراف بها غير موجه ضد أي طرف».

ومع إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين يرتفع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعترفة بفلسطين إلى 12 من أصل 27.