إسبانيا: أولويتنا بعد الاعتراف بفلسطين العمل على وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن أولوية بلاده بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هي العمل على ضمان وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضح ألباريس، في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن إسبانيا تقف اليوم إلى جانب الأغلبية في العالم كما كانت دائما، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف أن "عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين ارتفع إلى 146 دولة"، مشيرا إلى أن 8 منها من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الإسباني إن سلوفينيا أيضا ستعترف قريبا بدولة فلسطين، مؤكدا أنه كلما زاد عدد الدول المعترفة بفلسطين كلما اقترب تحقيق السلام.

وشدد ألباريس على أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون "وقف إطلاق النار" وأنه من المستحيل اتخاذ خطوات دون ذلك، موضحاً: "يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى نتمكن من الحديث عن السلام وحل الدولتين".

كما انتقد الوزير الإسباني بشدة تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي استهدفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج.

وقال في هذا الخصوص: "وزير الخارجية الإسرائيلي يبعث برسائل كاذبة ومشينة واستفزازية تحاول تشويه جدول الأعمال".

وتابع: "سنتعاون مع إيرلندا والنرويج بالرد المشترك اللازم بطريقة منسقة وهادئة وحازمة في الوقت المناسب"، مؤكدا أن تصريحات الوزير الإسرائيلي لن تخيفهم أو تصرفهم عن الطريق ولن يقعوا في الاستفزازات.

وأضاف: "كاتس يحاول العمل على استراتيجية خلق أجندات مصطنعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من الحديث عن السلام ووقف إطلاق النار وحل الدولتين".

وأكد أنه "إذا استمرت إسرائيل في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية لوقف هجماتها في رفح، فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الإجراءات اللازمة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.