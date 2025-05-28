علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، على الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.

وقال في تصريحات لشبكة «CNN»، اليوم الأربعاء، إن «معظم الإسرائيليين يعتبرون الرئيس ترامب صديقًا عزيزًا لإسرائيل».

وأضاف: «لا أحد سوى ترامب يستطيع استدعاء نتنياهو إلى مكان يحبه كلاهما، وهو المكتب البيضاوي أمام كاميرات التلفزيون، وعليه أن يفعل ذلك، ويقول لنتنياهو: كفى. حان وقت إنهاء الحرب».

واستطرد: «كان الوقت منذ زمن بعيد، ولكن اليوم بالتأكيد وقت إنهاء الحرب، وتلبية جميع الاحتياجات الإنسانية للأشخاص غير المتورطين في الإرهاب - وهم كثر - وإطلاق سراح الرهائن والمضي قدمًا».

وأشار إلى اعتقاده بأن ترامب هو «الشخص الوحيد القادر على إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي على التصالح مع الواقع، ومع الواقع الأخلاقي لما تُنجزه حكومته».

وأعرب عن أمله في أن تختفي الحكومة الإسرائيلية في أقرب وقت ممكن، معقبًا: «أعتقد أن غالبية الإسرائيليين قد سئموا من هذه السياسات، ومن هذه التصريحات، ومن الضرر الفادح الذي ألحقته هذه الحكومة بالنزاهة الأخلاقية لدولة إسرائيل وشعبها».

وأكمل: «آمل أن تكتسب حركة الاحتجاج، التي تتوسع بسرعة في جميع شوارع بلدنا، في تل أبيب والقدس ومناطق أخرى من البلاد، زخمًا إضافيًا؛ من أجل خلق العملية السياسية اللازمة التي ستؤدي إلى انتخابات فورية وإقالة هذه الحكومة».