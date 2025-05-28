امرأة سلوفينية في حالة حرجة جراء تعرضها لهجوم دب

أعلنت الشرطة السلوفينية، أن امرأة في حالة حرجة اليوم الأربعاء؛ إثر تعرضها لهجوم دب في منطقة غابات خارج العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

وقالت الشرطة، إن الهجوم وقع، أمس الثلاثاء، على أطراف غابة سكوفليتسا، على بعد نحو 10 كيلومترات (6 أميال) جنوب شرق العاصمة.

وتراجع الدب، إلى داخل الغابة بعد الهجوم، ونصحت الشرطة سكان منطقة سكوفليتسا بالابتعاد عن المنطقة وتوخي الحذر.

وجاءت الحادثة، بعد أيام قليلة من موافقة السلطات على إعدام 206 دببة بنية، والتي ارتفع عددها في المنطقة إلى نحو ألف دب.

وتعد سلوفينيا، الدولة الألبية الصغيرة التي يزيد عدد سكانها قليلا عن مليوني نسمة، من البلدان التي تغطيها الغابات بكثافة، وتضم العديد من المناطق الطبيعية المحمية.

وتوافق السلطات، أحيانا على إعدام الدببة أو الذئاب على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل جماعات حقوق الحيوان.

وجرى تسجيل هجومين للدببة على أشخاص في عام 2022، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السلوفينية الرسمية.