القسام: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية جنوبي غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، استهدافها ناقلة جند إسرائيلية في منطقة الفخاري شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، على موقعها الإلكتروني، إن "مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "p-29"، يوم الاثنين الماضي، في منطقة الفخاري شرقي خان يونس".

وأوضحت أن "مجاهديها رصدوا هبوطا للطيران المروحي للإخلاء في منطقة الفخاري".

ووفق الوكالة، "تواصل القسام تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى، ومواجهة العدوان المستمر منذ أكثر من عام ونصف".