 ترامب لـ نتنياهو: شن هجوم على إيران حاليا لن يكون مناسبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب لـ نتنياهو: شن هجوم على إيران حاليا لن يكون مناسبا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 مايو 2025 - 8:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 مايو 2025 - 8:43 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد خطة شن هجوم على إيران لمنح الإدارة الأمريكية مزيدا من الوقت لدفع جهود التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران.

وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قائلا: "أخبرته أن القيام بذلك الآن سيكون غير مناسب لأننا قريبون للغاية من التوصل إلى حل".

وجاءت تصريحات ترامب، اليوم الأربعاء، في وقت أشار فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل ماريانو جروسي، إلى أنه "لم يتم حسم الأمر بعد" بشأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي المتسارع الخطى.

لكن جروسي وصف المفاوضات المستمرة بأنها علامة إيجابية.


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