 الأونروا: طفل فلسطيني مصاب بشلل رباعي فقد وزنه بسبب الجوع في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأونروا: طفل فلسطيني مصاب بشلل رباعي فقد وزنه بسبب الجوع في غزة

غزة - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 مايو 2025 - 10:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 مايو 2025 - 10:02 ص

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء ، بأن طفلا فلسطينيا مصابا بشلل رباعي فقد وزنه ليصل إلى 5 كيلوجرامات بسبب الجوع في قطاع غزة.

وقالت الأونروا، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن غسان / 5 سنوات/ وهو صبي قابلته الأونروا، ولد مصابًا بشلل رباعي بعد حرمانه من الأوكسجين عند الولادة. معاناته الحقيقية بدأت عندما بدأت الحرب في غزة".

وأضافت أن "الطب والرعاية المتخصصة أبقياه مستقرًا عند 13 كجم. الآن يزن خمسة كجم فقط. إنه يتألم ويتضور جوعاً".

وأكدت أن "شعب غزة لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك. يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية بالكامل بما في ذلك للأونروا".

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