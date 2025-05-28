حزب الله يدين اعتداءات إسرائيل على اليمن وغزة ولبنان

أدان حزب الله في بيان، اليوم الأربعاء، اعتداءات إسرائيل على اليمن وغزة ولبنان والاعتداء اليوم على مطار صنعاء المدني، واستهداف الطائرة المدنية الوحيدة المتبقية فيه، داعيا الشعوب والدول ‏العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

وقال "حزب الله" في بيانه "إنّ حزب الله إذ ‏يُدين بشدة تلك الاعتداءات الصهيونية البربرية، يؤكد أنّ هذا التمادي الإسرائيلي ما كان ليحصل لولا الغطاء الأمريكي الكامل، والصمت المخزي للمجتمع الدولي".

واعتبر أنّ " العدوان الجديد على اليمن يؤكد أن هذا العدو لم يتّعظ من دروس ربيبته أمريكا، التي لم تستطع إخضاع اليمن وشعبه وقيادته، وأقرّت بفشلها مما اضطرها مرغمة إلى وقف عدوانها على اليمن".