ضبط 6 متهمين بتزوير أوراق ومحررات رسمية لبيع السيارات في الغربية

تمكن ضباط مباحث مرور الغربية، بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بقطاع وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على 6 متهمين في وقائع تزوير أوراق، ومحررات رسمية بأختام نسر الجمهورية لبيع سيارات المعاقين، والجمارك للجمهور والنصب على ضحاياهم بنطاق الغربية والقاهرة والسويس.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة مع المتهمين، وقررت حبسهم لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات وسماع أقوال المتهمين وضحاياهم.



وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من مباحث مرور المحلة بالكشف عن بيانات سيارة مهربة عبر منافذ جمركية وليس بها بيانات رسمية لدى الجهات المعنية.



كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العميد محمود طلعت أبوالمكارم مدير مباحث مرور الغربية، والرائد محمد محرز رئيس مباحث مرور مركز شرطة المحلة، بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام بمحافظات القاهرة والسويس والغربية؛ لكشف غموض واقعة عصابة تخصصت في تزوير أوراق ومحررات رسمية وأختام بالشعار الجمهورية على مستوى محافظات الجمهورية.



وبتقنين الإجراءات الأمنية، وبالفحص وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط وزارة الداخلية وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 6 متهمين، وبحوزتهم 4 سيارات ملاكي ماركة "تويوتا وباسات"، و270 ختما ومعدات وأدوات التزوير وشعارات وأختام نسر الجمهورية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتجديد وحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.