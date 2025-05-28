أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة إلى 1046 مع انتهاء تفشي المرض في إنديانا

شهدت الولايات المتحدة زيادة طفيفة في حالات الحصبة الأسبوع الماضي، وهو مؤشر على تباطؤ تفشي المرض، على الرغم من أن مستوى التعرض في مطار مزدحم بكولورادو وحفل شاكيرا في نيوجيرسي تبقي خبراء الصحة العامة في حالة تأهب.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إن هناك 1046 حالة حصبة مؤكدة، بزيادة 22 حالة عن الأسبوع الماضي. وأبلغت تكساس، التي تشهد أكبر مستوى انتشار للمرض في البلاد خلال أواخر الشتاء والربيع، عن حالة إضافية واحدة اليوم الثلاثاء ليصبح المجموع 729 حالة.

وتوجد ثلاث حالات تفشي كبيرة أخرى في أمريكا الشمالية. إحداها في أونتاريو بكندا والتي نتج عنها 1795 حالة من منتصف أكتوبر/تشرين الأول حتى 20 مايو/أيار، بزيادة 173 حالة في أسبوع واحد. وضربت أخرى في ألبرتا بكندا 538 شخصا حتى يوم الخميس. وسجلت ولاية تشيهواهوا المكسيكية 1578 حالة إصابة بالحصبة وثلاث وفيات حتى يوم الجمعة، وفقا لبيانات وزارة الصحة بالولاية.

ومنذ بدء تفشي المرض في جنوب غرب الولايات المتحدة، توفي طفلان في سن المدرسة الابتدائية في بؤرة التفشي في غرب تكساس وشخص بالغ في نيو مكسيكو بسبب الحصبة. جميعهم لم يكونوا قد تلقوا اللقاح.

وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشيا نشطا - والذي تعرفه مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بثلاث حالات مترابطة أو أكثر - كانساس وميتشيجان ومونتانا وداكوتا الشمالية وأوهايو وبنسلفانيا وتينيسي. وتم إعلان انتهاء تفشي المرض في إنديانا هذا الأسبوع.