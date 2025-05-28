تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء

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أفادت وسائل إعلام يمنية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الأربعاء، بأن 4 غارات إسرائيلية استهدفت مدرج مطار صنعاء وطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شن غارات على مطار صنعاء الدولي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه شن عارة على مطار صنعاء الدولي واستهدف طائرة تابعة للحوثيين. وقال الجيش إن "الطائرة المُستهدفة استُخدمت لنقل عناصر نفذت عمليات إرهابية ضد إسرائيل"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأفاد إعلام إسرائيلي بأن 10 طائرات حربية إسرائيلية شاركت في هجوم اليوم على مطار صنعاء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "استهدفنا مطار صنعاء انطلاقا من مبدأ من سيؤذينا سنؤذيه"، مضيفا: "من لا يفهم بالقوة سنُفهمه بمزيد من القوة"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وتابع نتنياهو: "الحوثيون ليسوا سوى ذراع تقف وراءها إيران وهي المسؤولة عن "العدوان" الخارج من اليمن".

من جانبه، زعم وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الغارات استهدفت "مواقع إرهابية" في مطار صنعاء، وأسفرت عن تدمير الطائرة الأخيرة التي كانت بحوزة الحوثيين، حسب قوله.