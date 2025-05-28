السوداني يدعو شركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية للعمل في العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، شركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية للعمل في العراق والتعاون مع القطاع الخاص العراقي ضمن رؤية الحكومة في إجراءات التحوّل الرقمي.

وأكد السوداني خلال اجتماعه مع وفد شركة (ستارلينك) الأمريكية المتخصصة بتكنولوجيا الشبكات والمعلومات والاتصالات: "أن العراق يضمّ اليوم الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في ظل حالة النمو، والتوسع العمراني والخدمي المتسارع الذي يشهده"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

ولفت إلى "أهمية العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ضمن الاتفاقية الإطارية وباقي مذكرات التفاهم الثنائية، التي تمتدّ إلى مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتنموية".

ودعا رئيس الحكومة العراقية الجهات الحكومية إلى دراسة سبل تسهيل عمل شركة (ستارلينك) والإسراع بإتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه، أكد وفد الشركة الاستعداد للعمل في العراق وتقديم الخدمات والتعاون في السوق العراقية وأن شركة ستارلينك ستساهم في التحوّل الرقمي وتطبيقاته لمؤسسات القطاع العام والخاص، وتطوير الاتصالات وتحقيق الازدهار الاقتصادي في إطار التعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة.