ننشر أسماء المصابين في انقلاب سيارة تقل عمالة على طريق السادات – الخطاطبة بالمنوفية

أصيب 19 شخصا في حادث انقلاب سيارة نقل كانت تقل عددًا من العمالة من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، على طريق السادات – الخطاطبة، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: "محمد السيد حامد، 19 عامًا، يوسف طارق محمد، 22 عامًا، طارق عبد البديع معوض، 44 عامًا، مقيم بطليا، يوسف نعيم معوض، 17 عامًا، مقيم بطليا، مصلح عبد البديع السبكي، 42 عامًا، مقيم بقرية طليا، رفعت السيد أحمد، 58 عامًا، مقيم بطليا - أشمون، زياد محمد عبدالباسط حسن، 17 عامًا، مقيم بأشمون، محمود إبراهيم عبدالحفيظ، 16 عامًا، مقيم بقرية طليا، محمد أحمد عادل حسن، 11 عامًا، مقيم بطليا – أشمون، كريم عوض الفقي، 17 عامًا، مقيم بطليا – أشمون، إبراهيم محمود عبدالحفيظ، 45 عامًا، من قرية طليا، يوسف أشرف محمد سيد، 17 عامًا، مقيم بطليا، محمد عبدالحكم العاصي، 35 عامًا، مقيم بطليا، محمود عبدالنبي أبو شوشة، 18 عامًا، مقيم بمركز أشمون، عبد الرحمن عبد الحميد منصور، 15 عامًا، مقيم بقرية طليا، عصام فاروق محمد اللبودي، 51 عامًا، مقيم بمركز أشمون، محمود طارق محمود اللبودي، 19 عامًا، مقيم بقرية طليا، محمد عبدالحكيم علي، 18 عامًا، مقيم بطليا، عبد الله عادي إبراهيم، 17 عامًا".

وأوضح مصدر طبي أنه جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.