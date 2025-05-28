خطة النواب تناقش موازنة وزارة الإسكان

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2025/2026.

ويبلغ إجمالي الموارد المقدرة بالمشروع 26 مليار و786 مليون جنيه، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 526 مليون و296 ألف جنيه.

فيما بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة للعام المالي 2025/ 2026، 59 مليون و239 ألف جنيه، مقابل نحو 55 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024- 2025، وخصص مشروع الموازنة 37 مليون جنيه لبند شراء السلع والخدمات، و673 ألف جنيه للمنح والدعم والمزايا الاجتماعية.

وتقدر جملة مخصصات الباب السادس (الاستثمارات) شراء الأصول غير المالية 15 مليار و977 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة 2025 - 2026، مقابل 73 مليار و193 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024 - 2025، وبلغت جملة المصروفات في العام المالي المقبل 19 مليار و977 مليون جنيه، مقابل 76 مليار و11 مليون جنيه في العام المالي الحالي، فيما بلغ إجمالي الاستخدامات للعام المالي الجديد 2025- 2026، 26 مليار و786 مليون جنيه، مقابل 82 مليار و812 مليون جنيه.

وطلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من وزارة الإسكان بيانات مكتوبا بعدد القروض ونوعياتها وأوجه ونسب استخدامها ونسب تنفيذ المشروعات.