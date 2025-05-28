جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف حوثية في مطار صنعاء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شن غارة على قطع جوية تابعة لجماعة «الحوثي» اليمنية في مطار صنعاء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الحوثي استخدمت تلك القطع الجوية لنقل عناصرها وتنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل.

وأشار إلى أن «الحوثي تستخدم مطار صنعاء بشكل متواصل لشن الاعتداءات، كما تستخدم ميناءي الحديدة والصليف، الذين تمت مهاجمهما الأسبوع الماضي، لنفس الغرض».

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار «بن جوريون» الإسرائيلي وهدفاً حيوياً آخر شرق تل أبيب.

وقالت إن القوة الصاروخية نفذت عملية نوعية مزدوجة باستخدام صاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي من طراز «فلسطين2» استهدف مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، والآخر من طراز «ذو الفقار» استهدف هدفاً حيوياً شرق المنطقة نفسها.

وتؤكد جماعة الحوثي استمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل ما دامت الحرب على غزة مستمرة.

وكان آخر إطلاق صاروخي يوم الأحد الماضي، إذ أعلنت الجماعة استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي، في حين ادعت إسرائيل اعتراضه.

وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 177 ألف فلسطيني، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين.



