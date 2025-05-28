مؤسسة النفط تنفي اقتحام مقرها في العاصمة الليبية

نفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اقتحام مبنى المؤسسة في طرابلس، مضيفة أن ما جرى لا يتعدى كونه خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال (الرسيبشن).

وأوضحت المؤسسة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الخلاف جرت "معالجته على الفور من قِبل عناصر الأمن الإداري دون أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة"، وفقاً لبوابة الوسط الليبية.

كان مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط أفاد بأن مجموعة مسلحة اقتحمت، ظهر اليوم، مبنى المؤسسة في طرابلس، وسيطرت على أجزاء منه.

وبحسب المصدر، فإن المسلحين الذين يسمون أنفسهم وحدة السيطرة تمركزوا في الطابق الخامس من المبنى الرئيس، موضحا أن اقتحامهم للمقر تسبب في حالة من الهلع والارتباك بين الموظفين الذين غادر عدد كبير منهم مكاتبهم، وسط مخاوف من تطورات أمنية محتملة.

وتابعت مؤسسة النفط، في بيانها، أنها تنفي المؤسسة بشكل قاطع ما عدته "شائعات"، مشددة على أنها مستمرة في أداء مهامها بشكل طبيعي، وحريصة على توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة لكل العاملين.