نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 17 ألف فلسطيني خلال 600 يوم من الحرب

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 17 ألف فلسطيني خلال 600 يوم من حرب الإبادة.

وأوضح النادي (غير حكومي) في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال 600 من حرب الإبادة أكثر من 17 ألف حالة اعتقال.

وأشار إلى أن من المعتقلين 1360 طفلا و537 سيدة من الضفة الغربية وأراضي عام 1948 (إسرائيل)، إضافة عشرات النساء من قطاع غزة.

ولا تشمل هذه الأرقام حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف.

ويشمل مفهوم حالات الاعتقال من جرى اعتقاله وبقي في السجون الإسرائيلية ومن اعتقل وأفرج عنه لاحقا.

وأوضح النادي أن "الاعتقالات المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين، ومصادرة مركبات وأموال، إلى جانب تدمير واسع طال بُنى تحتية في مخيمات طولكرم وجنين بالضفة الغربية".

وقال إن "70 فلسطينيا استشهدوا في السجون، بينهم 44 من قطاع غزة ممن تم الكشف عن هوياتهم، إضافة إلى عشرات المعتقلين من غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات، ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم في الإخفاء القسري".

وتعتقل إسرائيل 1846 فلسطينيا من غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال، والمعطى الوحيد المتوفر هو ما تعلن عنه إدارة سجون الاحتلال ممن صنفتهم "مقاتلين غير شرعيين".

وذكر النادي أن المؤسسات الحقوقية لم تتمكن من رصد عدد حالات الاعتقال من غزة في ضوء جريمة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة منذ بدء الحرب، ويقدر عددهم بالآلاف.

وأوضح البيان أن عدد الأسرى في السجون حتى مايو الجاري بلغ أكثر من عشرة آلاف و100، بينهم 45 أسيرة، وأكثر من 400 طفل.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة، أسفر تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لاعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.