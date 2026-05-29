محافظ الإسكندرية يأمر بغلق 11 محلا مخالفا بشارع خالد بن الوليد

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، جولة ميدانية موسعة بشارع خالد بن الوليد والمناطق المحيطة بنطاق حي المنتزه أول؛ لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد المشكلات على أرض الواقع، في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط للشوارع وتحسين جودة الحياة للمواطن السكندري.

وشهدت الجولة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات، حيث وجه المحافظ بغلق 11 محلا مخالفا بشارع خالد بن الوليد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة للتصدي للتعديات والإشغالات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري.

كما وجه محافظ الإسكندرية رئيس حي المنتزه أول بسرعة رفع تراكمات القمامة من داخل مساكن شارع بن عقيل، مع الانتهاء من الأعمال التمهيدية اللازمة لإدخال خدمة الصرف الصحي للمنطقة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المارة، موجها بإنذار عقارين بشارع المستجد لإزالة السلالم المخالفة المقامة على الأرصفة، والتي تعوق حركة المواطنين، مع المتابعة الفورية لتنفيذ قرارات الإزالة.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ بإزالة شادر مخالف بمنطقة الفلكي، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف أحياء الإسكندرية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، بما يحقق الانضباط ويعيد المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.