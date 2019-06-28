الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين جنوبي البلاد

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين، في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وأفاد بيان للجيش، إن قواته "تمكنت من تحرير مواقع ومساحات كبيرة في مديرية قعطبة، شمالي المحافظة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي".

وأكد البيان، أن المعارك أسفرت عن سقوط "قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثيين، فضلا عن خسائر في الآليات العسكرية".

في سياق متصل، أعلنت قوات الجيش اليمني، عن اتلاف خمسة الاف عبوة ناسفة ولغم زرعها الحوثيون بمحافظة حجة، شمالي البلاد.