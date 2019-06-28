أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة عودة عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني للانتظام في معسكر الفراعنة الجاري بعد قبول اعتذاره عن مقطع الفيديو الفاضح المنتشر له في الساعات الأخيرة.

وأوضح شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن اتحاد الكرة قد قرر قبول اعتذار اللاعب عما بدر منه، ناشرًا له صورة توضح انتظامه في معسكر المنتخب الوطني.

وكان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري والمشرف العام على المنتخب الوطني قد قرر استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد انتشار مقطع فيديو فاضح يخصه خلال الساعات الأخيرة. (طالع التفاصيل).

وحسب ما علمت الشروق فإن كلًا من هاني أبو ريدة وكرم كردي وأحمد مجاهد، عضوا اتحاد الكرة الذي يترأسه الأول قد توجهوا لمعسكر المنتخب وعقدوا جلسة مع إيهاب لهيطة، مدير المنتخب أبلغوه من خلالها العفو عن اللاعب وعودته من جديد، خاصةً في ظل رغبة بقية اللاعبين باستمراره معهم.

كما علمت الشروق أن اللاعب عمرو وردة سينتظم بصورة طبيعية في معسكر المنتخب، على ألا يشارك في مواجهة أوغندا المقبلة.

ويواجه المنتخب الوطني يوم الأحد المقبل نظيره الأوغندي على ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.