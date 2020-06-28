ولاية بافاريا تخطط لزيادة كبيرة في فحوص كشف الإصابة بكورونا

قالت وزيرة الصحة بولاية بافاريا في ألمانيا، ميلاني هومل، في ميونيخ اليوم الأحد إنه سوف يتم تعزيز إجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في الولاية على نطاق "هائل"، معلنة عن حرب فحوص.

وأضافت هومل أن "من أساسيات مفهوم الفحوص لدينا في بافاريا أنه يجب أن يتمكن جميع الأشخاص الذين يرغبون فى الخضوع لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 من معرفة ما إذا كانوا مصابين".

وأتاحت الحكومة في الولاية الفحوص لجميع سكان بافاريا في أسرع وقت ممكن، حتى للأشخاص الذين ليس لديهم أعراض.لكن الأشخاص الذين لديهم أعراض ويشتبه في أنهم مصابون بفيروس كورونا يجب أن تكون لهم الأولوية في إجراء الفحوص.

وسوف تركز الفحوص على المسالخ ومصانع منتجات اللحوم.

وقالت مسؤولة الصحة الأبرز في الولاية إن الهدف هو "منع تفشي المرض كما هو الحال في جوتيرسلوه"، مشيرة إلى أن بؤرة لتفشي الفيروس غربي ألمانيا أدت إلى عملية إغلاق أثرت على أكثر من 600 ألف شخص.

وحتى الآن، كشفت أول جولة شاملة من الفحوص، والتي شملت العاملين في 51 مجزرا في بافاريا، 110 حالات إصابة بفيروس كورونا. ومن المقرر إجراء الفحوص للعاملين في 33 منشأة أخرى مختارة.

وقالت هومل: "نريد أيضا معرفة ما إذا كان المجهود البدني الشديد أو العمل في ظروف مناخية غير مواتية تشكل عوامل خطر إضافي محتملة لعدوى كورونا".

يذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا حتى اليوم الأحد يقترب من 200 ألف، وسجل معهد روبرت كوخ المعني بالأمراض المعدية 256 إصابة جديدة اليوم، ليصل إجمالي الحالات إلى 193 ألفا و499 حالة.

وسجلت ألمانيا حتى اليوم الأحد إجمالي 8957 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقا للمعهد.