 الإمارات تسجل حالتي وفاة و437 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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الإمارات تسجل حالتي وفاة و437 إصابة جديدة بكورونا

حسام عماد
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 5:46 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 5:46 م

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 437 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة و577 حالة شفاء، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية».

وقالت «الصحة الإماراتية»، في بيان، إنه بعد إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف، تبين تسجيل 437 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، موضحة أن جميع الإصابات من جنسيات مختلفة.

وأكدت أن جميع الإصابات التي تم تسجيلها اليوم حالتها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن مجموع حالات الإصابة المسجلة بلغ 47 ألفا و797 حالة، وعدد حالات الوفاة 313.

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