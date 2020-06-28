محافظ الغربية: 99 لجنة استقبلت 5362 طالبا وطالبة اليوم

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قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن امتحان الثانوية العامة أجري اليوم الأحد، لشعبة علمي رياضة فقط بإجمالي 5362 طالبًا وطالبة بواقع 99 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للجان مدارس كفر الزيات وبسيون وطنطا، وذلك لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحرص محافظ الغربية على متابعة إجراءات دخول الطلاب للجان الامتحانات بمدارس كفر الزيات بواقع 10 مدارس، 4 مدارس في بسيون منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا بداية من المرور ببوابات التعقيم وخضوعهم لقياس درجة الحرارة ، واستلام الكمامة الطبية وواقيات الاحذية والوجه والقفزات.

كما تفقد المحافظ، لجان الامتحانات بمدرسة سعيد العريان ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، ومعهد النور للمكفوفين بطنطا، مشيدًا بوعي أولياء الأمور والتزامهم بكل الإجراءات الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصا على مصلحة الطلاب.

وأكد أن المحافظة نفذت إجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.