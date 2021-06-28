انطلاق أكبر حملة للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحر الأحمر

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انطلقت أعمال الحملة القومية للتحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اليوم الاثنين، في مدن الغردقة والقصير والشلاتين وأبورماد.

وقال فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري، إن الحملة تستمر لمده شهر حتى يتم الانتهاء من أعمال الحملة بتحصين كافة الحيوانات الأبقار والماعز والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ويتم تحصيين الجمال ضد مرض حمى الوادي المتصدع فقط بكافة مدن محافظة البحر الأحمر.

وأضاف سلمي، أن اللواء المحافظ عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، دعم الحملة عن طريق توجيهاته بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية؛ وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية ومنع دخول أي أمراض وبائية.