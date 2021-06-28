قومي المرأة بالبحر الأحمر والتضامن تنظمان ندوة توعوية لمديرى الحضانات

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر اليوم الإثنين، بقاعة 3 بمجمع إعلام الغردقة، ندوة توعوية لمديري ومشرفي الحضانات بالغردقة حول العنف ضد الأطفال بمشاركة إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.

وحاضر في الندوة نرمين أبو سريع مقرر المجلس للمرأة بالبحر الأحمر، وكرم صقر مدير إدارة الأسرة والطفولة بتضامن البحر الأحمر.

جاء ذلك بحضور حوالي 70 مديرة ومشرفة حضانات بالغردقة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم مناقشة عدة موضوعات خاصة بحماية الأطفال وتعرضهم للخطر من إهمال وإيذاء نفسي أو جسدية.