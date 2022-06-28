الإجهاض: مشاهير أمريكيون ينتقدون قرار المحكمة العليا إلغاء حكم بحق المرأة فيه

انتقد عدد من نجوم الفن في الولايات المتحدة قرار المحكمة العليا إلغاء حق المرأة في الإجهاض والذي ظل قائما على مدى عقود.

وفقدت ملايين النساء في الولايات المتحدة الحق القانوني في الإجهاض، بعد أن ألغت المحكمة العليا حكمًا صدر منذ 50 عامًا جعله قانونيًا في جميع أنحاء البلاد. وسيغير الحكم حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة، حيث أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض.

وفي حفل لتوزيع جوائز شبكة التليفزيون السوداء للترفيه بي إي تي، كانت كل من المغنية وعارضة الأزياء جانيل موناي، والمغنية جازمين سوليفان، والممثلة والمغنية تاراجي هينسون- بين النجوم الذين انتقدوا قرار المحكمة.

وأقيم الحفل في لوس أنجليس يوم الأحد، بعد أيام من إلغاء المحكمة القرار المعروف باسم "رو ضد ويد".

وقالت مقدمة الحفل، تاراجي هينسون: "زمن لعين تحظى فيه الأسلحة بحقوق لا تحظى بها النساء. سلاح يسلب الحياة أقوى من امرأة تمنح الحياة - إنْ هي أرادت".

قالت تاراجي هذه الكلمات بعد ما قدّمت المغنية ميليسا جيفرسون المعروفة باسم ليزو أغنيتها التي تحمل اسم " دامن تايم " أو "زمن لعين".

وكانت المغنية ليزو، إثر صدور قرار المحكمة الخاص بإلغاء حق الإجهاض، تعهّدت بتخصيص مبلغ مليون دولار تبرعات لجمعية تنظيم الأسرة الأمريكية.

وأدلت المغنية وعارضة الأزياء جانيل موناي بتعليقاتها أثناء تقديم مرشحات لجائزة أفضل مغنية آر أند بي/بوب في الحفل الذي أقيم على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجليس.

وقالت موناي: "هؤلاء الفنانون يصنعون فنا يعبّر عن مشاعرنا بحرية وبلا خجل في عالم يحاول أن يسيطر على أجسادنا ويفرض عليها نظامه مع أنها أجسادنا نحن والقرار فيها ملك لنا".

ومع إعلان اسم الفائزة، جازمين سوليفان، وجّهت دعوة إلى تلقّي الدعم من جانب الذكور كذلك.

وقالت سوليفان: "أريد التحدث بشكل مباشر للرجال: نحتاجكم جميعا للوقوف تضامنا معنا .. إذا كنتم قد أفدتم يوما من المرأة، أدعوكم للوقوف إلى جانب امرأة تأخذ أصعب قرار في حياتها - إنهاء حملها".

وأضافت سوليفان: "إنها ليست قضية المرأة وحدها. إنها قضية المجتمع كله. نحتاج دعمكم أكثر من أي وقت مضى".

ومن المتوقع أن يسلب قرار المحكمة العليا نحو 36 مليون امرأة في سن الإنجاب من إمكانية الإجهاض في ولاياتهن، وفقًا لبحث صادر عن المنظمة الصحية "بلاند بارنتهود"، التي تعنى بتوفير عمليات الإجهاض.

وحصد مغني الراب كيندريك لامار بجائزة أفضل مغني هيب هوب.

وانتقد كيندريك قرار المحكمة إلغاء حق الإجهاض. وفي نهاية تقديمه عرضا فنيا، قال كيندريك وهو يلبس تاجًا من الشوك: "وارحمتاه للمرأة. إنهم إذْ يحاكمونها، يحاكمون السيد المسيح".

وندد متظاهرون في مدن أمريكية عديدة بقرار المحكمة العليا والذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "خطأ مأساوي"، رغم تأييد البعض للتغيير في القوانين.

ومن بين النجوم الذين حصدوا جوائز في حفل بي إي تي، كان الممثل ويل سميث، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره الذي جسّد فيه شخصية الملك ريتشارد في فيلم يحمل الاسم نفسه وقد رشّح لجائزة أفضل فيلم.

وكان سميث قد أثار جدلا في حفل جوائز الأوسكار لهذا العام، عندما صعد على المسرح وصفع الممثل الكوميدي كريس روك بعد أن قال مزحة عن زوجته جادا بينكيت-سميث.