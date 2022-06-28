بيتكوفيتش تودع ويمبلدون من الدور الأول

ودعت لاعبة التنس الألمانية المخضرمة أندريا بيتكوفيتش بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) مبكرا بهزيمتها أمام السويسرية فيكتوريا جولوبيتش 4 / 6 و3 / 6 اليوم الثلاثاء في الدور الأول للبطولة.

وهذه هي المرة السابعة التي تودع فيها بيتكوفيتش /34 عاما/ بطولة ويمبلدون من الدور الأول علما بأنها خاضت البطولة اليوم للمرة الثانية عشرة في مسيرتها.

وكانت أفضل نتيجة لبيتكوفيتش في ويمبلدون عندما تأهلت لدورالثمانية في نسخة 2011 فيما خرجت من البطولة اليوم من الدور الأول للمرة الثالثة على التوالي، وغابت عن نسخة 2020 .