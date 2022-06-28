انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة مقترح تثبيت 3 آلاف و868 من الموظفين المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار، والمتضمن مؤقتي المجلس ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً من الباب السادس إلى الباب الأول أجور خلال الفترة من ٢٠٢٠/٣/١ وحتى ٢٠٢١/٢/١، ما أسفر عن الموافقة على تثبيت 3 آلاف 269 متعاقدا.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري- في بيان، اليوم: إنه تم إرجاء 591 متعقدا لمزيد من الدراسة، واستبعاد 8 من الدراسة ممن صدرت بشأنهم قرارات من السلطة المختصة بالمجلس بإنهاء تعاقدهم في فترات سابقة.

من جانبه.. قال معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية الدكتور أحمد رحيمة، إن المجلس في انتظار موافقة وزارة المالية حتى يمكن استصدار قرار السلطة المختصة اللازم نحو تثبيت تلك العمالة على درجات مالية دائمة بموازنة المجلس الأعلى للآثار والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف أنه يمكن متابعة أسماء المؤقتين ممن تضمنتهم الموافقة من خلال الصفحة الرسمية لتنمية الموارد البشرية والتدريب ورفع الكفاءة، من خلال الرابط: "https://www.facebook.com/antiquities.gov.eg".

وأكد أن المجلس يتابع كافة ملفات مؤقتي المجلس المتبقية قيد الدراسة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ للانتهاء منها بشكلٍ عاجل خلال الفترة القادمة.