القوات الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن الاعتقالات شملت خمسة من جنين، ومثلهم من الخليل وواحدا من بيت لحم.

وفي سياق متصل، أشارت الوكالة إلى اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، اليوم، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأفادت بأن "المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول (هيكلهم)، تحت حماية شرطة الاحتلال".

ووفق الوكالة "يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى".