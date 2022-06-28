معارضة تركيا لانضمام السويد وفنلندا للناتو تلقي بظلالها على قمة مدريد

من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في مدريد يوم الثلاثاء لمناقشة طلبي السويد وفنلندا المتوقفين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

واتهم أردوغان، الذي يعرقل حاليا كلا الطلبين، البلدين بدعم الجماعات الإرهابية المحظورة في تركيا ولم يظهر أي استعداد لتقديم تنازلات بشأن موقف تركيا قبل المحادثات.

وقال أردوغان يوم الاثنين: "سنذهب غدا إلى قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا وسنفعل كل ما هو ضروري وفقا لحقوق ومصالح بلدنا"، وفقا لمصادر حكومية.

وقال إن "النفاق" بشأن "المنظمات الإرهابية" سيتم شرحه لزملائه قادة الناتو من خلال "الوثائق والمعلومات والصور".

ويتهم أردوغان السويد وفنلندا بدعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وهي ميليشيا كردية مقرها سوريا، وكلاهما تصنفهما أنقرة كجماعتين إرهابيتين. لكن السويد وفنلندا تشككان في الاتهامات التركية.

كما سيحضر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج المحادثات على أمل تجنب أن تلقي المعارضة التركية لطلبي العضوية من جانب السويد وفنلندا، بظلالها على اليوم الأول من قمة الناتو.

ويجتمع قادة التحالف الدفاعي المؤلف من 30 عضوا في العاصمة الإسبانية لتبني نظرة استراتيجية جديدة والاتفاق على خطط لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.