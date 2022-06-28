وزيرة خارجية ألمانيا: لا نعرف متى ستنتهي حرب أوكرانيا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، عن اعتقادها بأن المدة التي ستستغرقها الحرب الروسية على أوكرانيا أمر غير محدد تماما.

وقبل انعقاد قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم الثلاثاء: "لا نعرف متى ستنتهي الحرب، فقد تنتهي غدا إذا أوقف الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) القصف"، مشيرة إلى أن هذا هو الهدف الذي أعرب عنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ورأت بيربوك أن على الغرب أن يفعل كل ما في وسعه من أجل تحقيق هذا الهدف "ونحن سنفعل كل ما في وسعنا حتى تظل أوكرانيا دولة ذات سيادة وحتى تتمكن البلاد برمتها من أن تعيش في سلام وحرية".

يذكر أن بيربوك موجودة في مدريد للمشاركة في قمة الناتو.

كان مشاركون في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي انعقدت في ألمانيا منذ أول أمس الأحد، حتى اليوم، نقلوا عن زيلينسكي قوله أمام القمة عبر الفيديو أمس الاثنين إنه يأمل في نهاية الغزو الروسي خلال العام الحالي ولفت في ذلك إلى قسوة الشتاء التي ستجعل المعارك أكثر صعوبة.

في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بلاده ستواصل القتال إلى حين تحقيق المطالب الروسية، وأضاف أن "الجانب الأوكراني يمكنه إنهاء كل شيء قبل نهاية اليوم" موضحا أن هذا يتطلب تنفيذ شروط الجانب الروسي "ويجب إصدار أمر إلى الوحدات القومية والجيش الأوكراني بإلقاء السلاح".