كوريا الشمالية تسجل أقل من 10 آلاف حالة اشتباه بكورونا لليوم الرابع

ظلت حالات الإصابة الجديدة المشتبه في إصابتها بكوفيد-19 في كوريا الشمالية أقل من 10 آلاف حالة لليوم الرابع على التوالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن أكثر من 6710 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى على مدار 24 ساعة حتى الساعة 6 مساء من اليوم السابق، وذلك نقلا عن بيانات من المقر الحكومي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ.

ولم تقدم الوكالة معلومات عما إذا كان قد تم الإبلاغ عن وفيات إضافية، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى منذ أواخر أبريل أكثر من 72ر4 مليون حالة حتى الساعة 6 مساء. وأضافت الوكالة أن أكثر من 71ر4 مليون منهم تعافوا يوم الاثنين ويتلقى ما لا يقل عن 12380 شخصا العلاج.

وفي 12 أيار/مايو، أعلنت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين. وظلت حصيلة الإصابات بالحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو.