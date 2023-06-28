باول يشير إلى انفتاح المركزي الأمريكي على رفع معدل الفائدة مرتين

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي، إن صناع السياسة النقدية قد يرفعون معدل الفائدة في يوليو وسبتمبر للحد من ضغوطات الأسعار المستمرة وتهدئة سوق العمل الأمريكي المرن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ولدى سؤاله عما إذا كان مسئولو مجلس الاحتياط يتوقعون الآن رفع معدل الفائدة كل اجتماعين بعد تجنب رفع الفائدة الشهر الجاري، قال باول، إن هذا قد يحدث وقد لا يحدث وأنه لن يستبعد رفعا متتاليا للفائدة.

وكرر قوله إن معظم توقعات صناع السياسة النقدية تظهر أنهم من المتوقع أن يرفعوا الفائدة مرتين أخريين العام الجاري.

وذكر باول، اليوم، خلال اجتماع لجنة استضافه البنك المركزي الأوروبي من أجل منتدى في سينترا في البرتغال: "رغم أن السياسة تقييدية إلا أنها قد لا تكون تقييدية بما يكفي، ولم تكن تقييدية لمدة كافية".

وجاءت تصريحات رئيس مجلس الاحتياط بعد أسبوعين من إبقائه هو وزملائه على معدل الفائدة ثابتا، بعد 15 شهرا من الزيادات لإتاحة المزيد من الوقت؛ لتقييم مدى إضرار تكاليف الاقتراض الأكثر ارتفاعا والصعوبات المصرفية بالاقتصاد.