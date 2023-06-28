رؤساء البنوك المركزية الرئيسية في العالم يؤكدون ضرورة مواصلة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم

قال رؤساء عدد من البنوك المركزية الرئيسية في العالم اليوم الأربعاء إن مرونة الاقتصادات تبقي على التضخم مرتفعا للغاية، وتفرض استمرار تشديد السياسة النقدية.



وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خلال مؤتمر في منتجع سينترا البرتغالي "رغم أن السياسة النقدية مقيدة للنشاط الاقتصادي، فربما لا تكون مقيدة بما يكفي وأنها لم تكن مقيدة لفترة طويلة كافية".



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي وكريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أيدا تصريحات باول بشأن التضخم.



وكان محافظ بنك اليابان لمركزي كازو أويدا الاستثناء بين رؤساء البنوك المركزية الكبرى، حيث قال إن البنك الياباني لن يرفع أسعار الفائدة لأن معدل التضخم في بلاده مازال منخفضا.



من ناحيتها، قالت لاجارد ردا على سؤال بشأن وقف زيادة الفائدة بالقول إن هذا لا يتم التفكير فيه في اللحظة الراهنة "نعرف أن أمامنا مسافة يتعين علينا أن نقطعها".



وردا على سؤال عما إذا كان مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي يتوقعون الآن زيادة أسعار الفائدة في كل اجتماع مقبل للجنة السياسة النقدية، بعد الإبقاء عليها في وقت سابق من الشهر الحالي، قال باول ربما يحدث هذا أو لا يحدث وإنه لا يستبعد زيادات متتالية للفائدة.



قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك قد لا يستطيع إعلان نهاية دورة رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.



وأضافت لاجارد، في سينترا بالبرتغال أمس، "ليس من المرجح أن يستطيع البنك المركزي في المستقبل القريب الإعلان بثقة تامة عن الوصول لذروة رفع الفائدة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت لاجارد " ما لم يحدث تغيير جوهري في التوقعات، سنواصل رفع الأسعار في يوليو المقبل."



وأضافت لاجارد: "نحن بحاجة إلى التواصل بوضوح بأننا سنبقى عند تلك المستويات طالما كان ذلك ضروريا".



وأوضحت رئيسة المركزي الأوروبي أن ذلك من شأنه أن يضمن ألا تؤدي معدلات رفع أسعار الفائدة إلى إثارة توقعات بحدوث تغيير سريع للغاية في السياسة، كما سيسمح بتحقيق التأثير الكامل لإجراءاتنا السابقة.