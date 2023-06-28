محافظ الغربية يزور أحد دور الأيتام لمشاركة الأطفال عيد الأضحى

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الزيارة كانت بحضور أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و شيخ العرب طنطاوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، و ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لتواجده بين الأطفال، وأطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى عدد من المواهب في حفظ القرآن الكريم وكتابة الشعر.

كما اطمأن أيضا من المسؤولين بالدار على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه للفتيات، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وقدم المحافظ العيدية للأطفال، داعياً المولى -عز وجل- أن يكون عيداً سعيداً عليهم، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر أي جهد في تقديم أوجه الدعم لدور رعاية الأيتام كونهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.