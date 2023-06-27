 الصحة السعودية تدعو الحجاج إلى شرب السوائل واصطحاب المظلة دوما - بوابة الشروق
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الصحة السعودية تدعو الحجاج إلى شرب السوائل واصطحاب المظلة دوما

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 4:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 4:50 م

حذرت وزارة الصحة السعودية، حجاج بيت الله الحرام، من الوقوف في صفوف الانتظار لمدة طويلة بعد التحلل من ملابس الإحرام، حتى لا يتعرضوا للإجهاد البدني، وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة.

ودعت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، الحجاج إلى اختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع ومناطق الازدحام.

كما طالبت الجميع بـ"الإكثار من شرب السوائل، واصطحاب المظلة دوماً"، لافتة إلى أن مناسك الحج يمكن أن تؤدى بوعي وسلامة لأن الصحة هي ما ستعين الحاج على إتمام نسكه وعباداته.


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