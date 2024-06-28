وزير الإسكان: صيانة ورفع كفاءة الطرق والمرافق بـ3 مدن

قال وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إن أجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان، والعبور، والصالحية الجديدة، نفذت عدة أعمال لصيانة ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق المختلفة، وذلك في إطار رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية بتلك المدن.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن الاهتمام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة للطرق والمرافق بالمدن الجديدة له موازنات محددة، بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها، وتقديم خدمة جيدة للسكان، وهو ما تتم متابعته بصورة دورية.

وتفقد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز، بعض أعمال شركات الصيانة بالحى 11 من أعمال الطرق والمياه والصرف والكهرباء والتليفونات والنظافة، مشدداً على الشركات بسرعة انتهاء أعمال الصيانات اللازمة بالحي.

وتحدث رئيس الجهاز، مع بعض السكان للتعرف على المشكلات التى تواجههم لحلها، وقام بالتنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها، من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة تباعاً، ولربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء.

كما تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، البدء في أعمال الطبقة الأسفلتية للتوسعة التي تمت لمخرج المدينة، واستحداث طريق خدمات للخارج من سوق العبور فى اتجاه طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى، لتسهيل حركة المركبات والحد من التكدسات المرورية بتلك المنطقة.

وشدد رئيس جهاز مدينة العبور، على الشركات المنفذة، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والتنبيه بالالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية في تنفيذ الأعمال.

وتابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، والجاري تنفيذها في إطار جهود تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات في مدينة الصالحية الجديدة.

وتضمنت الجولة الاطلاع على مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد، حيث أكد شاهين أهمية رفع مستوى جودة الطرق لضمان سلامة المواطنين وتحسين الحركة المرورية داخل المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير المدينة، تشمل تحديث مرافقها وخدماتها لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في العمل بجدية وإتقان لتحقيق الأهداف المرجوة.