بوتين يؤكد حاجة روسيا للبدء بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاجة بلاده للبدء بإنتاج صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى واتخاذ قرارات بشأن أماكن نشرها.

وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي اليوم: "لقد أعلنا في عام 2019 أننا لن ننتج هذه الصواريخ، ولن ننشرها حتى تقوم الولايات المتحدة بنشر هذه الأنظمة في بعض مناطق العالم"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى البدء في إنتاج أنظمة الضربات هذه ومن ثم، بناء على الوضع الفعلي، اتخاذ قرارات بشأن مكانها".

واتهم الرئيس الروسي، الولايات المتحدة بأنها لا تنتج هذه الأنظمة الصاروخية فحسب، بل قال إنها جلبتها بالفعل إلى أوروبا لإجراء تدريبات عليها.

ولفت إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أزالت صواريخ متوسطة وقصيرة المدى من الفلبين، حيث سبق أن تم تسليمها إليها كجزء من مناورات.

وأكد الرئيس الروسي في وقت سابق أن التهديدات ضد روسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب التخطيط لردود مناسبة، ويجب تعزيز القوات المسلحة والبحرية للبلاد، محذرا من درجة متزايدة من التوتر الجيوسياسي في العالم، خاصة ضد روسيا.