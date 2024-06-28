مايكروسوفت تخضع لتدقيق إضافي من هيئات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي

من المقرر أن يخضع استثمار شركة "مايكروسوفت، الذي تبلغ قيمته 13 مليار دولار، في شركة "أوبن إيه.آي" لتدقيق إضافي من جانب هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والتي تستعد لاستجواب المنافسين حول الاستخدام الحصري لشركة الذكاء الاصطناعي، لتقنية الحوسبة السحابية الخاصة بشركة "مايكروسوفت".

ومن المتوقع أن تستبعد مارجريت فيستاجر، المفوضة الأوروبية للمنافسة ومكافحة الاحتكار، إجراء تحقيق بموجب قواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي، وبدلا من ذلك أعلنت أن الجهات التنظيمية، تطرح المزيد من الأسئلة على منافسي "مايكروسوفت" وعملائها عن البنود الحصرية لشركة "أوبن إيه.آي"، وعما إذا كان قد يكون لها تأثير سلبي على المنافسة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وبموجب بنود اتفاق "مايكروفوست" مع "أوبن إيه.آي" فإن شركة "أزور" التابعة لشركة "مايكروسوفت" هي مزود حصري لتقنية الحوسبة السحابية لشركة "أوبن إيه.آي"، وهو الأمر الذي تريد الهيئات التنظيمية فحصه بشكل أعمق ، حسب مصادر مطلعة ، طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ورفضت المفوضية التعليق ، وذكرت شركة "مايكروسوفت" أنه ليس لديها رد فوري.